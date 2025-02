Futsal A2/M: Audace Monopoli, prima sconfitta esterna

La Kredias Audace Monopoli incassa la prima sconfitta fuori casa della stagione, cedendo 3-1 sul campo del Bitonto. L’ultima volta era accaduto a novembre 2023, a Canicattì.

La partita si sblocca al 14’, quando i padroni di casa trovano il vantaggio sugli sviluppi di una punizione con Castrogiovanni. L’Audace prova a reagire con Cristofaro, ma il portiere Dibenedetto si oppone. Al 19’ arriva il raddoppio del Bitonto con Castillo, che in contropiede trafigge Caramia. Il primo tempo si chiude sul 2-0.

Nella ripresa, l’Audace tenta di riaprire il match: al 3’ Ferri colpisce il palo, ma al 6’ è ancora Castrogiovanni a segnare per il 3-0. Mister Giacovazzo prova il tutto per tutto inserendo Console come quinto di movimento, ma è il Bitonto ad andare vicino al poker con un palo al 15’ e una gran parata di Caramia. Al 17’ viene annullato un gol all’Audace per un presunto tocco di mano di Console, mentre al 19’ Rodrigo firma il gol della bandiera.

Con questa sconfitta, la squadra monopolitana scivola al terzo posto in classifica, superata da Bitonto e Soverato. Sabato prossimo, i gialloblù cercheranno il riscatto nella sfida casalinga contro l’Acri.

Futsal Bitonto – Kredias Audace Monopoli 3-1 (2-0 p.t.)

Reti: 14’ Castrogiovanni (B), 19’ Castillo (B), 6’ st Castrogiovanni (B), 19’ st Rodrigo (A).

Futsal Bitonto: Dibenedetto; Orlino, Solomini, Caggianelli, Ferdinelli, Longo, Pires, Papappicco, Marzocca, Castillo, Schettini; Castrogiovanni. All.: Lodispoto.

Kredias Audace Monopoli: Caramia; Tauro, Leggiero, Gonzalez, Cascione G., Rodrigo, Satalino, Console, Ferri, Cascione V., Cristofaro; Sibilio. All.: Giacovazzo.

Arbitri: Califano (Nocera Inferiore), Crescenzio (Aprilia). Cronometrista: Valentini (Bari).

Ammoniti: Castillo, Ferdinelli, Dibenedetto, Pires (B); Cristofaro, Ferri, Leggiero (A).

Note: Falli 5-5; spettatori circa 300, di cui 50 da Monopoli.

