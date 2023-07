Futsal A2/M: Audace Monopoli, Marco Perricci primo acquisto

E’ Marco Perrucci il primo colpo di mercato della Kredias Audace Monopoli. Il laterale classe 2000, nell’ultima stagione ha conquistato da protagonista il campionato di Serie A2 col Dream Team Palo del Colle, ma nonostante la giovane età, Perrucci conta ben oltre 30 presenze con la maglia del CMB nelle sue due stagioni in Serie A. Importante acquisto da parte del ds Somma in vista della nuova stagione.

«Con immenso entusiasmo attendo di cominciare questa nuova avventura – dichiara Perrucci – ringrazio per l’interesse le altre società che mi hanno contattato ma non ho avuto dubbi nello scegliere l’Audace, perché è sicuramente la società che fa per me. Seguendo dal vivo i playoff, sono stato attratto dal calore del pubblico, in un ottimo palazzetto che favorisce un gioco tecnico in spazi ampi. Ringrazio dirigenti e tecnici – continua Perrucci – che mi hanno dimostrato il loro apprezzamento facendomi sentire desiderato e ben accetto a fare parte del loro team. Avrò il piacere di conoscere i miei futuri compagni, con cui mi sono sfidato durante lo scorso campionato, alcuni dei quali già conoscevo in precedenza. Monopoli sarà per me come giocare nella squadra della mia città, in quanto è il luogo in cui per motivi personali trascorro gran parte del mio tempo. Concludendo sono orgoglioso di essere parte di tutto ciò e non vedo l’ora di cominciare».

Prima new entry per mister Giacovazzo che punta insieme al ds Somma a completare la rosa prima dell’inizio della preparazione.

