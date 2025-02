Futsal A2/M, Audace Monopoli: ko casalingo con il Canicattì

Sconfitta pesante per la Kredias Audace Monopoli nel big match per il terzo posto contro l’Atletico Canicattì, che si impone per 3-0 al PalaGentile. I gialloblù reggono fino a metà del secondo tempo, ma poi cedono alla maggiore concretezza degli ospiti. Nota positiva per mister Giacovazzo il ritorno in campo di Passiatore, mentre erano assenti gli squalificati Gonzalez e Cristofaro.

La partita

L’Audace parte forte e al 4’ sfiora il gol con Rodrigo e Console, ma Di Proietto si oppone. Il Canicattì risponde subito e all’11’ colpisce la traversa con Urso. La prima frazione si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa, gli ospiti aumentano la pressione. Al 7’ Caramia respinge due volte su Capuano, ma al 9’ lo stesso numero 17 trova il gol del vantaggio con un preciso rasoterra. Il Canicattì sfiora il raddoppio al 10’ con Scervino, che colpisce il palo, ma al 13’ lo stesso Scervino firma lo 0-2 con un tiro angolato.

L’Audace prova a reagire inserendo Passiatore come quinto di movimento, ma il forcing finale non porta frutti. Anzi, a tre secondi dalla sirena Gonzalez chiude i giochi con il 3-0 a porta vuota.

Con questa sconfitta, la squadra monopolitana scivola al quarto posto. Sabato prossimo sarà fondamentale riscattarsi nella delicata trasferta contro il Messina, fanalino di coda in cerca di punti salvezza.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI-ATLETICO CANICATTÌ 0-3 (0-0 p.t.)

Reti: 9’ st Capuano, 13’ st Scervino, 19’57’’ st Gonzalez (C)

Kredias Audace Monopoli: Caramia; Tauro, Leggiero, Passiatore, Zupo, G. Cascione, Rodrigo, Andriani, Console, Ferri, V. Cascione, Sibilio. All.: Giacovazzo.

Atletico Canicattì: Di Proietto; Marino, Caltabiano, Urso, Grahl, Falcetta, Gonzalez, Scervino, Capuano, Roccaro, Castronovo; Vigna. All.: Castiglione.

Arbitri: Barbato (Castellammare di Stabia), Cagno (Napoli). Cronometrista: Fiorentino (Barletta).

Ammoniti: Ferri (A); Marino, Grahl, Gonzalez, Urso (C). Espulsi: 13’ st Castiglione (C).

Note: Falli p.t. 4-3, s.t. 3-5. Divise: gialloblù per l’Audace, biancorossa per il Canicattì. Spettatori: circa 300.

