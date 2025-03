Futsal A2/M, Audace Monopoli domina il derby: pokerissimo al Canosa

MONOPOLI – La Kredias Audace Monopoli torna a brillare e conquista un’importante vittoria nel derby pugliese contro il Canosa, imponendosi con un netto 5-1. Un successo che conferma il buon momento della squadra di mister Giacovazzo, alla seconda vittoria consecutiva dopo un periodo complicato. Decisiva la compattezza del gruppo e una gestione tattica perfetta, con il tecnico che ha dato spazio a ben 11 giocatori su 12, valorizzando anche le giovani promesse della rosa.

L’Audace sblocca subito il match al 3’ con Gonzalez, servito da Cristofaro, che insacca con un rasoterra preciso. Il Canosa prova a reagire inserendo il portiere di movimento, ma al 14’ i padroni di casa raddoppiano con Cristofaro, bravo a sfruttare un assist di Rodrigo. Passano appena sette secondi e l’Audace cala il tris: Rodrigo trasforma una punizione da oltre 15 metri con un tiro potente e preciso. Il primo tempo si chiude sul 3-0.

Nella ripresa, il Canosa tenta di riaprire la gara e trova il gol con De Luca al 4’, sfruttando un’indecisione difensiva dell’Audace. La reazione dei gialloblù è immediata: al 10’ Gonzalez serve Console, che insacca il 4-1. Gli ospiti provano il tutto per tutto con il quinto uomo di movimento, ma al 18’ Leggiero chiude definitivamente i conti con una conclusione da quasi 40 metri che finisce nella porta sguarnita per il definitivo 5-1.

Un successo fondamentale per l’Audace Monopoli in vista della delicata trasferta contro il Soverato del 29 marzo, penultima giornata di campionato. Il prossimo weekend il campionato osserverà una pausa per le Final Four di Coppa Italia.

AUDACE MONOPOLI-CANOSA 5-1 (3-0 p.t.)

RETI: 3’19” Gonzalez (A), 14’31” Cristofaro (A), 14’37” Rodrigo (A), 4’10” s.t. De Luca (C), 9’43” s.t. Console (A), 18’00” s.t. Leggiero (A)

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Tauro, Leggiero, Gonzalez, G. Cascione, Rodrigo, Zupo, Console, Ferri, V. Cascione, Cristofaro; Grimaldi. All. Giacovazzo

CANOSA: Luberto; Laurenzana, Bocca, Pineiro, Patruno, Quinto, Fichera, Di Tommaso, De Luca, Roccia, Chighini; Sciannamea. All. Olivieri

ARBITRO: Fabio Talaia (Policoro) e Antonino Mandaradoni (Soverato). Cronometrista: Antonio D’Addato (Barletta).

Ammoniti: Ferri (A); Bocca, Pineiro (C)

Note: Falli p.t.: 3-3; Falli s.t.: 1-4. Divisa: verde per l’Audace, rossa per il Canosa. Spettatori: circa 300

