Futsal A2/M: Audace Monopoli, dalla Spagna arriva Arriazu

Alejandro Arriazu Asensio, per tutti Álex, è un nuovo giocatore della Kredias Audace Monopoli. La società gialloblu col suo ds Somma, dopo la partenza di Rodrigo, si era messa subito alla ricerca di un giocatore con esperienza internazionale. Il laterale spagnolo, classe ’95, proviene dal Morlanwelz, seconda divisione del Belgio, dove ha realizzato ben 13 gol chiudendo la stagione al secondo posto, ma in passato ha giocato anche in Italia e in Puglia nelle formazioni del Torremaggiore e nel Giovinazzo. Álex ha giocato anche due stagioni ad alti livelli nella prima divisione spagnola.

«Provo una grande emozione nel tornare a giocare in Italia di cui ne sentivo la mancanza – dichiara Álex – sono molto felice di giocare in Serie A2 nella città di Monopoli con la formazione dell’Audace che conoscevo già perchè l’ho seguita nella scorsa stagione. E’ un ottimo club con dei buoni giocatori e sono certo che insieme riusciremo a regalare molta felicità e soddisfazione ai nostri tifosi».

La società si aspetta molto da Álex, che insieme a Juan Cruz, saranno i due giocatori stranieri della rosa, con la consapevolezza che grazie alla loro esperienza saranno fondamentali per la crescita del gruppo a disposizione di mister Giacovazzo.

