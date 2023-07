Futsal A2/M: Audace Monopoli, confermato preparatore Perdicchia

Un aspetto da non sottovalutare sia durante il precampionato che durante la stagione è quello della preparazione. Anche per questa stagione Massimo Perdicchia curerà la preparazione atletica della prima squadra, oltre a ricoprire il ruolo di collaboratore tecnico. «Sono contento di proseguire con l’Audace Monopoli – dichiara Perdicchia – mi auguro di rivivere una stagione come quella da poco conclusa ricca di emozioni e di gioie». Continua a formarsi, oltre alla squadra, lo staff tecnico in vista dell’importante campionato di Serie A2 in avvicinamento.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp