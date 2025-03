Futsal A2/M: Audace Monopoli a secco di vittorie, pari anche a Messina

Finisce con un pareggio il match tra Messina Futsal e Kredias Audace Monopoli, con il risultato di 3-3. Una partita poco spettacolare, che porta ai pugliesi un altro punto, ma non la tanto attesa vittoria. Da segnalare, nel finale, l’infortunio di Passiatore, a cui la società ha rivolto un messaggio di pronta guarigione.

Dopo una lunga fase di studio, il match si sblocca al 16’ con la rete di Gonzalez, autore di una splendida conclusione dalla distanza su assist di Cristofaro. Il Messina reagisce immediatamente e trova il pareggio due minuti più tardi con Piccolo, che batte Caramia con un rasoterra preciso. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

La ripresa parte subito con un botta e risposta: dopo pochi secondi Garcia firma il sorpasso per i siciliani, ma l’Audace risponde immediatamente con la doppietta di Gonzalez, riportando il punteggio in parità. Il 10’ segna un nuovo vantaggio per i pugliesi con una splendida girata di Console. Al 16’, però, brutto episodio per l’Audace: Passiatore è costretto ad abbandonare il campo per infortunio.

Nel finale, il Messina schiera il portiere di movimento per tentare il tutto per tutto e viene premiato al 19’, quando un’autorete sfortunata di Gonzalez fissa il risultato sul 3-3.

Per l’Audace Monopoli continua il digiuno di vittorie, con l’ultima affermazione che manca ormai da troppo tempo. Sabato prossimo sfida casalinga contro il Lamezia.

Messina-Kredias Audace Monopoli 3-3 (1-1 p.t.)

Reti: 18’25’’ Piccolo, 1’05’’st Garcia, 19’09’’st aut. Leggiero(M); 16’48’’ e 1’25’’st Gonzalez, 10’21’’st Console(A)

Messina Futsal: Colucci; Cucinotta, D’Angelo, Di Conto, Saccone, Adamo, Garcia, Piccolo, Milano, Lo Presti, Sanz; Arcuri. Allenatore: Fiorenza

Kredias Audace Monopoli: Caramia; Leggiero, Passiatore, Gonzalez, G. Cascione, Rodrigo, V. Cascione, Console, Ferri, Zupo, Cristofaro; Grimaldi. Allenatore: Giacovazzo

Arbitri: Domenico Saccà (Reggio Calabria) e Giuseppe Suriano (Vibo Valentia). Cronometrista: Maurizio Barcio (Cosenza).

Ammoniti: Piccolo, Adamo (M); Passiatore, Caramia (A).

Note: Falli 0-1; 4-3.

