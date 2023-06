Futsal A2/F: WFC Grottaglie, Abatematteo ‘Saremo sempre ambiziosi’

La stagione è terminata da più di un mese e dopo l’addio del tecnico Angelo Bommino in casa WFC Grottaglie si lavora per il futuro, come conferma il numero uno del club Cataldo Abatematteo: “Siamo impegnati a costruire la squadra per la prossima stagione: con il mio staff cercherò di dare alla città di Grottaglie un roster competitivo”.

BILANCIO: “Nel campionato terminato da poco siamo arrivati a ridosso dei play off lottando fino all’ultima giornata per poterli raggiungere. Abbiamo patito vari infortuni importanti, tra cui quello di Di Sanza, molto grave. E’ stato comunque un bel campionato, equilibrato, ce la siamo sempre giocata alla pari”. RINGRAZIAMENTI: “Ci tengo a ringraziare tutte le giocatrici che si sono impegnate con la nostra maglia nel difficile campionato nazionale di Serie A2. Un ringraziamento particolare va a coach Bommino, per due stagioni, il condottiero della nostra squadra. Non sarà un addio, ma un arrivederci. Gli auguriamo un grosso in bocca al lupo per il suo futuro. E poi, un enorme grazie a tutti i nostri sponsor che ci sono stati vicini nel campionato 2022-23”.

