Futsal A2/F: New Taranto-Palo del Colle, derby al PalaMazzola

Dopo due trasferte consecutive la New Taranto C5 torna al PalaMazzola. Nel pomeriggio di sabato 25 novembre, alle 15.00 (ingresso gratuito), la squadra guidata da Angelo Bommino affronterà il Dream Team Palo del Colle nella sfida valida per la 7a giornata del Girone D di Serie A2.

La formazione rossoblù scenderà in campo con l’obiettivo di prolungare la serie di risultati utili consecutivi: capitan Bottiglione e compagni sono reduci dalla vittoria per 7-0 ottenuta sul campo delle Aquile Molfetta e cercheranno la terza affermazione dinanzi al pubblico amico.

Dall’altro lato del campo il Dream Team Palo del Colle: la compagine barese, guidata da Recchia, è reduce dal pareggio casalingo per 2-2 con l’Atletico Canicattì. I biancocelesti occupano la settima posizione in classifica a quota 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Alemao e compagni non hanno mai trovato il successo lontano dal proprio terreno di gioco e proveranno a cercare la prima vittoria esterna, tentando di fermare la capolista.

A presentare la sfida ci pensa Rodrigo Lopes: «Abbiamo lavorato bene in questa settimana, conosciamo i nostri avversari: sono una squadra forte ma noi faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma cercheremo di fare del nostro meglio per raccogliere il bottino pieno».

Arbitri della contesa la sig.ra Natalia Bernardino di Terni e il sig. Massimiliano Rasia di Bassano del Grappa; cronometrista il sig. Amedeo Lacalamita di Bari.

