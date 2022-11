Futsal A2/F: Città di Taranto ci mette il cuore per battere Scaletta

Condividi su...

Linkedin email

Vittoria di cuore per il Città di Taranto che si impone per due a uno. Dopo la pausa di una settimana, le rossoblù tornano in campo e lo fanno lontano dalle mura amiche sebbene l’incontro con la Team Scaletta fosse in casa. Vista l’indisponibilità del PalaFiom, le rossoblù ospitano le siciliane al PalaBorsellino di Bitonto. Mister Liotino deve rinunciare alla squalificata Sommese e alla infortunata Giliberto che comunque va in panchina.

LA CRONACA: Taranto parte bene e cerca di prendere subito in mano il pallino del gioco con alcune conclusioni da fuori di Prestes e Gennari che vanno vicine alla rete. Le rossoblù trovano la marcatura del vantaggio con un grande piazzato dalla distanza di Prestes che batte Arrigo. Taranto cresce e sfiora il raddoppio con due conclusioni da fuori di De Siqueira. Quando il match sembrava in discesa per le rossoblù, la compagine sicula trova la marcatura del pari: Cusumano è brava a crederci su una palla che stava finendo fuori dal rettangolo, la recupera e batte Cacciapaglia per il pareggio. Prima della sirena di metà gara Taranto trova il nuovo vantaggio: De Siqueira cerca D’Amico in area, ma De Gaetano batte il proprio portiere toccando la sfera e spedendola in fondo al sacco. La prima frazione si chiude così. Nel secondo tempo Taranto prova a trovare la rete del tre a uno, andandoci vicina con le conclusioni di D’Amico, Gennari e De Siqueira. Le rossoblù sprecano e lo Scaletta prova la carta dell’uomo di movimento che non sortisce azioni degne di nota se non due tiri dalla lunga distanza di Prestes terminati fuori con porta sguarnita. Taranto ottiene tre punti pesantissimi che fanno morale e classifica. Domenica prossima le rossoblù saranno di scena a Reggio Calabria.

CITTÀ DI TARANTO-TEAM SCALETTA 2-1

RETI: Prestes (T), Cusumano (S), Autogol De Gaetano (T)

CITTÀ DI TARANTO: Cacciapaglia, D’Amico, De Siqueira, D’Ippolito, Gennari, Giliberto, Prestes, Scarcia, Schiavone V., Schiavone A. All.: Vito Liotino

TEAM SCALETTA: Montilla, Pensabene, Autano, Cusumano, Bertino, La Falce, Rizzo, Arrigo, Marchetta, De Gaetano, Musumeci, Marguccio. All.: Giovanna Cernuto

ARBITRI: Sergio La Forgia di Molfetta-Alessandro Carella di Matera. Cronometro: Stefano Polito di Molfetta