Futsal A2/F: Città di Taranto, ‘Ci aspettano 3 giorni di fuoco’

Coach Liotino alza la tensione e chiede alle sue spartane maggior concentrazione. Il tecnico rossoblù ha presentato così i prossimi impegni che vedranno il Città di Taranto opposto alla Virtus Cap San Michele sia in campionato che in Coppa Italia. “Ci aspettano tre giorni di fuoco tra domenica e mercoledì: due gare importanti, ma la Coppa Italia non deve distrarci dal campionato e non deve toglierci forze fisiche. Se non avessimo raggiunto questo obiettivo sarebbe stato un cammino mediocre. La qualificazione al termine del girone di andata ci ha permesso di essere anche in questa competizione e ce la giocheremo onorando sempre la maglia, unico vero obiettivo di questa società, il resto sono chiacchiere”.

Le ioniche saranno di scena al PalaLagravinese di Sammichele di Bari domenica 5 febbraio alle ore 16:00. A dirigere l’incontro Antonio Schirone di Barletta e Mirko Cantatore di Molfetta. Al cronometro Domenico Rescina di Bari. L’impegno di Coppa Italia è in programma l’8 febbraio, sempre al PalaLagravinese e sempre con la Virtus Cap San Michele. In caso di parità al termine dei 40’ effettivi, si andrà ai tempi supplementari e se dovesse persistere ancora l’equilibrio passerebbero il turno le padrone di casa per la miglior posizione in classifica ottenuta nel girone d’andata. Pertanto le rossoblù sono costrette a vincere il match poiché non sono previsti calci di rigore.

