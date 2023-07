Futsal A2/F: Audace Monopoli conferma Cardone e Scarifile

Squadra che vince, non si cambia. Anche per la stagione 2023-24 la Kredias Audace Monopoli conferma due pedine fondamentali che continueranno a fare da supporto al mister Francesco Giacovazzo.

Entrambi monopolitani, debutteranno anche loro nel campionato di Serie A2. Donato Cardone sarà sempre il vice allenatore, mentre Simone Scarafile continuerà a fungere da collaboratore tecnico e match analyst.

«Contentissimo della conferma da parte della società che ha creduto e continua a credere nel nostro lavoro – dichiara Scarafile – quest’anno l’impegno sarà lo stesso della stagione passata perché penso sia motivo d’orgoglio aver fatto la storia centrando la promozione in serie A2 per la prima volta nel nostro paese. La squadra sta pian piano prendendo forma e vogliamo fare bene come lo scorso anno». Nei prossimi giorni verranno ufficializzati gli altri componenti che completano lo staff tecnico

