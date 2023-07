Futsal A2/A: Audace Monopoli, Palatella confermato a pieni voti

Una conferma importante in ottica futura per la Kredias Audace Monopoli è quella del laterale Vito Palattella. Classe 2002, dopo un inizio a rilento per il recupero post infortunio, il giovane polignanese è stato protagonista assoluto nella seconda parte della scorsa stagione, guadagnandosi un posto fisso nel quintetto iniziale, dimostrandosi decisivo anche nei playoff..

«Sono contentissimo di essere rimasto all’Audace – dichiara Palattella – dopo aver vinto lo scorso campionato, sono sicuro che verrà riproposto daccapo il progetto di mettere al centro molti giovani promettenti e di mantenere la mentalità vincente. Anche quest’anno l’obiettivo è quello di conquistare qualcosa di importante con questa squadra. La Serie A2 non sarà facile, ma daremo sempre il massimo per vincere!». Con il rinnovo di Palattella, continua a crescere la lista dei giocatori a disposizione di mister Giacovazzo.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp