Futsal: A. Monopoli, Lamanna nuovo dt giovanili e allenatore U19

E’ Marcello Lamanna il nuovo direttore tecnico del settore giovanile e allenatore della Kredias Audace Monopoli Under 19. L’allenatore polignanese, nelle ultime due stagioni ha allenato il Castellana C5 conquistando un secondo posto.

«La nuova avventura mi mette molto entusiasmo – dichiara Lamanna – ambiente nuovo, giocatori nuovi e non vedo l’ora di iniziare. Ho scelto Monopoli per molti motivi: allenare una formazione under 19 di una società che milita in A2, non è da tutti i giorni. La società si è dimostrata molto interessata a me, rispetto ad altre. Mi ha subito convinto il fatto che ci sia una dirigenza numerosa, con dei ruoli ben precisi e una organizzazione incredibile. Sono convinto che faremo tanto bene. Forza Audace Monopoli!».

Lamanna, insieme al Ds Somma e a mister Giacovazzo, è già al lavoro per completare la formazione della rosa della seconda squadra gialloblu.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp