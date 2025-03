Futsal A/M, Manfredonia travolto a Padova: la salvezza si complica

Il Vitulano Drugstore Manfredonia incassa una pesante sconfitta nella 22ª giornata della Serie A di futsal, cedendo 5-1 al Vinumitaly Petrarca in un match cruciale per la lotta salvezza. Un risultato che complica i piani dei pugliesi, ora a -4 dalla zona PlayOut e a -7 dalla permanenza diretta nella massima categoria, mentre le vittorie di Pirossigeno Cosenza e Italservice Pesaro peggiorano ulteriormente il quadro.

Dopo una serie di buone prestazioni, i sipontini devono ritrovare lo spirito battagliero per affrontare al meglio le ultime otto partite, tutte da giocare come finali. Il prossimo appuntamento sarà dopo la sosta per la Coppa Italia: sabato 29 marzo alle 17:00, il Manfredonia ospiterà Italservice Pesaro in un match fondamentale.

Un primo tempo da incubo

La gara si apre con ritmi alti e grande tensione. Il Petrarca sblocca il punteggio al 16’ con una girata da pivôt di Gargantini, poi trova subito il raddoppio grazie a un tiro dalla distanza di Mello F., arrivato dopo una svista arbitrale che ha scatenato le proteste dei biancocelesti. Manfredonia prova a reagire, ma non riesce a incidere e chiude la prima frazione sotto di due reti.

Reazione mancata e crollo finale

Nella ripresa i pugliesi tentano di rientrare in partita, ma il Petrarca colpisce ancora: Gargantini firma il 3-0, poi i padroni di casa approfittano del portiere di movimento avversario e Rafinha chiude i conti con una doppietta. A pochi secondi dalla sirena, arriva il gol della bandiera per il Manfredonia con Kullani, che su punizione trova la sua prima rete con la maglia biancoceleste.

Vinumitaly Petrarca-Vitulano Drugstore Manfredonia 5-1

Reti: 16’44” pt Gargantini (P), 17’51” pt Mello F. (P), 12’39” st Gargantini (P), 17’02” st Rafinha (P), 17’34” st Rafinha (P), 19’56” st Kullani (M).

Vinumitaly Petrarca: Feverati (p), Molaro, Lucacel, Mascambruni, Mello F. (vk), Rafinha, Mello V. (k), Giampaolo R., Alves (p), Basile, Uider, Gargantini. All.: Giampaolo L.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Lucho, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p), Guerra. All.: Moura.

Ammoniti: Murgo, Fiotta, Gargantini, Giampaolo R.

