Futsal A/M, Manfredonia sfida la capolista: arriva la Feldi Eboli

Dopo l’impresa di Treviso, il Vitulano Drugstore Manfredonia deve continuare a lottare per la salvezza in Serie A. Il prossimo ostacolo è tra i più difficili: sabato 22 febbraio, alle 17:00, al PalaScaloria arriva la Feldi Eboli, attuale capolista del campionato.

La squadra campana, vincitrice di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana, è tra le più titolate del futsal italiano, con una recente partecipazione alla UEFA Champions League. Un modello di crescita per il movimento nel Sud Italia, ma i sipontini non vogliono recitare il ruolo di spettatori.

Per il Manfredonia, trasformare il PalaScaloria in un fortino sarà fondamentale. Finora, la squadra ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, ma serve un ulteriore salto di qualità. Anche per questo, la società ha ridotto il prezzo dei biglietti, chiamando a raccolta la città e i tifosi: la salvezza passa anche dal loro sostegno.

