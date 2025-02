Futsal A/M, Manfredonia: sfida cruciale con la Fortitudo Pomezia

MANFREDONIA – Sabato 8 febbraio 2025, alle ore 17:00, il PalaScaloria ospiterà la sedicesima giornata della Serie A di futsal, segnando l’inizio del girone di ritorno. Il Vitulano Drugstore Manfredonia affronta una sfida decisiva con la Fortitudo Pomezia, una delle squadre più forti del campionato.

In un momento delicato della stagione, la società sipontina chiama a raccolta i tifosi per sostenere la squadra nella corsa alla salvezza. Per favorire la partecipazione, il prezzo del biglietto è stato ridotto a 5 euro. I tagliandi sono disponibili presso il Sunrise Bar Caffetteria e, dalle 16:00, anche al botteghino del PalaScaloria fino a esaurimento posti.

La gara sarà trasmessa gratuitamente su Vivo Azzurro TV, la piattaforma streaming ufficiale della FIGC.

Il tecnico David Ceppi ha lavorato intensamente con la squadra e potrà contare sui nuovi acquisti: Dario Giannattasio, già in campo nella scorsa giornata, e Lorenzo Kullani, appena arrivato. Contro una Fortitudo Pomezia in grande forma, reduce dalla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, il Manfredonia dovrà dare il massimo. L’apporto del pubblico potrebbe rivelarsi determinante per affrontare un’avversaria che all’andata si impose per 4-2.

L’atmosfera si preannuncia infuocata: il Manfredonia è pronto a lottare per restare in Serie A.

