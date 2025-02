Futsal A/M, Manfredonia: rimonta sfiorata ad Avellino, ora crocevia con Cosenza

Il Vitulano Drugstore Manfredonia sfiora l’impresa ma torna a mani vuote da Avellino. Nel turno infrasettimanale della 20a Giornata di Serie A di futsal, i sipontini lottano con grinta fino all’ultimo ma cedono 4-3 alla Sandro Abate, vedendo sfumare il terzo risultato utile consecutivo. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che conferma ancora una volta la determinazione della squadra nel rincorrere la salvezza fino all’ultimo secondo della stagione.

La partita

Il match inizia in salita per il Manfredonia, che paga a caro prezzo ogni piccola disattenzione. I padroni di casa si dimostrano cinici sotto porta e sfruttano al meglio le occasioni: Gaio Gui apre le marcature, seguito poco dopo da Gabriel Pina e Massimo Abate, che con un tap-in porta il risultato sul 3-0. La partita sembra già compromessa, ma la reazione dei sipontini non si fa attendere. Nonostante qualche episodio arbitrale contestato, la squadra di Moura non si disunisce e nella ripresa entra in campo con tutt’altro atteggiamento.

Il secondo tempo si apre con la rete di Wilmer Cabarcas Ronaldo, che accorcia le distanze e infonde nuova fiducia ai suoi. Il Manfredonia alza il ritmo e trova il secondo gol con Diohan Barbieri, perfetto nell’esecuzione di uno schema su fallo laterale. Il pareggio arriva poco dopo grazie a Lucho, che con un altro schema da palla inattiva firma il 3-3.

Sembra il preludio a una clamorosa rimonta, ma la Sandro Abate si riporta in vantaggio con Gennaro Galletto, che insacca tutto solo per il 4-3. Nel finale il Manfredonia si gioca il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma tra legni e le straordinarie parate di Gianluca Parisi (recentemente convocato in Nazionale), la rimonta resta incompiuta.

Ora il match decisivo con Cosenza

La squadra di Moura deve subito voltare pagina e concentrarsi sullo scontro diretto con la Pirossigeno Cosenza, in programma sabato 1 marzo alle 17:00 al PalaScaloria di Manfredonia. Una sfida chiave per la lotta salvezza, che rappresenta un vero e proprio spartiacque della stagione.

L’appello della società è chiaro: la squadra ha bisogno del sostegno della città e del pubblico sipontino per spingere i giocatori verso un risultato fondamentale. I biglietti per il match sono disponibili al prezzo speciale di 5 euro e possono essere acquistati presso il Sunrise Bar Caffetteria (Viale Michele Magno 37, Manfredonia) fino alle 16:00 di sabato. Saranno poi acquistabili anche al botteghino del palazzetto fino a esaurimento.

