Futsal A/M, Manfredonia riapre la corsa salvezza: vittoria al fotofinish

Vittoria dal peso specifico enorme per il Vitulano Drugstore Manfredonia, che davanti a un PalaScaloria gremito supera 4-3 l’Italservice Pesaro nel match valido per la 23a giornata di Serie A di futsal. Un successo che rilancia le speranze salvezza dei biancocelesti, ora a un solo punto dalla zona playout e a quattro dalla salvezza diretta.

Una partita carica di emozioni e tensione, che ha visto i ragazzi di mister Davide Moura imporsi con carattere e determinazione, dopo settimane complicate. Trascinati da uno straordinario Wilmer Cabarcas Ronaldo, autore di una doppietta, e dalla rete decisiva in extremis di André Ferreira, i sipontini hanno trovato la vittoria proprio nei secondi finali, riaccendendo l’entusiasmo e la corsa salvezza.

Partenza a razzo

Manfredonia comincia forte e si porta avanti con Giannattasio, alla sua prima rete in biancoceleste, seguito dallo show di Ronaldo che firma due gol pesantissimi: il primo con un sinistro da fuori sugli sviluppi di un corner, il secondo su assist di Ferreira. Il Pesaro si affida alla classe di Barichello e Tonidandel per rientrare in partita, chiudendo il primo tempo sotto di una sola rete (3-2).

Nella ripresa, Barichello firma la doppietta personale e ristabilisce la parità. La tensione sale, il match si fa nervoso e la direzione di gara viene contestata da entrambe le panchine, con un’espulsione anche per Michele Murgo tra i padroni di casa.

Moura si gioca il tutto per tutto inserendo Djelveh come portiere di movimento. La scelta paga: a poco più di 20 secondi dalla sirena, su fallo laterale battuto da Canal, Ferreira si infila in area e sigla il gol che fa esplodere il PalaScaloria.

Ora testa alla trasferta di Torino

Il calendario non dà tregua: martedì 1° aprile alle ore 19 il Manfredonia sarà di scena sul campo della L84 a Leinì, in un’altra sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà. Ma con questo spirito, nulla è precluso.

Vitulano Drugstore Manfredonia-Italservice Pesaro 4-3

Marcatori: 6’26” pt Giannattasio, 7’48” pt e 11’06” pt Ronaldo, 15’04” pt e 2’11” st Barichello, 18’13” pt Tonidandel, 19’33” st André Ferreira

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p). All. Moura.

Italservice Pesaro: Ricordi (p), Tonidandel (k), Gastaldo, Galliani, Patias, Badahi, Petrucci, Achilli, Barichello (vk), Saponara, Ramon, Manservigi (p). All. Bargnesi.

Arbitri: Paverani (Roma 2), Cannistrà (Catanzaro). Cronometrista: Ciccarelli (Napoli).

Ammoniti: Ronaldo, Djelveh, Caio (MAN); Saponara (PES).

Espulsi: Murgo (MAN).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author