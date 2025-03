Futsal A/M, Manfredonia: la salvezza passa dalla sfida col Cosenza

Scontro diretto fondamentale per la salvezza in Serie A di futsal: sabato 1° marzo alle 17, il Vitulano Drugstore Manfredonia ospita la Pirossigeno Cosenza al PalaScaloria per la 21ª giornata di campionato. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque.

Situazione di classifica e posta in palio

Le due squadre sono separate da un solo punto, un margine sottilissimo che segna la differenza tra retrocessione diretta e accesso ai playout. La salvezza diretta dista appena quattro e cinque punti per Manfredonia e Cosenza, rendendo questa gara un vero spartiacque della stagione. Oltre ai punti, il match avrà un impatto decisivo anche sul morale e sulla fiducia di entrambe le formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre

Il Cosenza, dopo il cambio di allenatore, non ha ancora conquistato punti, ma la squadra di mister Daniel Ibañes ha dimostrato di non mollare mai, rimanendo competitiva in ogni partita. I calabresi arriveranno a Manfredonia con l’intento di invertire la rotta e risalire in classifica.

Dall’altra parte, il Manfredonia ha ritrovato fiducia e risultati: le vittorie contro CAME Treviso e Feldi Eboli hanno dato nuova energia al gruppo, che ha offerto una prestazione di grande carattere anche nell’ultima sfida ad Avellino. I padroni di casa non vogliono concedere nulla e cercheranno di sfruttare il fattore campo per allungare sulla zona retrocessione.

Attesa una battaglia fino all’ultimo minuto

Considerata la posta in palio e il momento delle due squadre, la sfida promette di essere accesa fino alla sirena finale. Manfredonia vuole consolidare la propria posizione, mentre Cosenza cerca la svolta. Tutti gli ingredienti per una partita ad alta tensione ci sono: il PalaScaloria sarà il teatro di una battaglia decisiva per la permanenza in Serie A

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author