Futsal A/M, Manfredonia: la salvezza passa da Padova

Momento decisivo della stagione per la Vitulano Drugstore Manfredonia. Dopo due vittorie inaspettate, che avevano riacceso le speranze, gli ultimi due risultati negativi hanno riportato la squadra in zona retrocessione. La lotta per la permanenza, però, è più aperta che mai.

Sabato 15 marzo, alle 18:00, i sipontini affronteranno in trasferta il Vinumitaly Petrarca Padova in un match trasmesso in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque.

Sfida decisiva contro l’ex Giampaolo

Il Petrarca, guidato dall’ex tecnico Roberto Giampaolo, ha quattro punti di vantaggio su Manfredonia e due sulla zona playout. È una squadra esperta, con un mix di veterani e giovani talenti, capace di mettere in difficoltà molti avversari in questa stagione.

Anche il Manfredonia, nonostante le difficoltà, ha dimostrato carattere e determinazione. Sotto la guida di mister Davide Moura, i biancocelesti hanno saputo reagire nei momenti più difficili, conquistando vittorie insperate.

Unione e sacrificio per la salvezza

Ora serve una prova di forza per centrare un traguardo storico, con la città chiamata a sostenere la squadra. Unione, fiducia, dedizione e passione saranno gli ingredienti fondamentali per cercare la salvezza fino all’ultimo minuto.

