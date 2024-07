Futsal A/M, Manfredonia: il credo di Moura, ‘Mentalità e filosofia’

L’annuncio di Davide Moura come nuovo collaboratore tecnico del Vitulano Drugstore Manfredonia ha suscitato un vivace entusiasmo. Il tecnico portoghese, in questa nuova veste, porterà tutta la sua esperienza a beneficio della società. Ecco le sue parole direttamente dal Portogallo:

“Sono molto felice di tornare a Manfredonia dopo una stagione soddisfacente tanto a livello personale quanto di squadra. Ora mi aspetta una sfida particolarmente importante: un nuovo ruolo con nuove esigenze. Sarà stimolante e non vedo l’ora di fare bene ed aiutare. Ringrazio mister David Ceppi, la società e gli sponsor per la fiducia congiunta.”

Non solo spalla di Ceppi, Moura sarà anche capo allenatore dell’Under 19 Nazionale e direttore tecnico dell’Under 17 e 15 Regionale, pronto a introdurre nuove metodologie di allenamento:

“L’unico obiettivo della prima squadra è la salvezza, non vedo altri traguardi che quelli condivisi con la società, lavoriamo tutti insieme. Per quanto riguarda il settore giovanile, ho idee chiare che possiamo e dobbiamo attuare per migliorare il lavoro svolto nelle scorse stagioni. Voglio portare nell’Under 19 la mentalità e la filosofia di gioco della prima squadra, mentre nell’Under 17 e 15 mi concentrerò sulla crescita individuale di ogni ragazzo. Questo è il percorso che porterà al miglioramento della nostra società.”

Moura ha recentemente completato un corso fondamentale per la Licenza A da allenatore di calcio a cinque, tenutosi presso il Centro Tecnico FIGC di Coverciano:

“Sono state settimane di lavoro intenso, con una grande condivisione di pensieri e idee con colleghi e docenti di alto livello. È stato fondamentale per imparare, apprendere e conoscere. Ritengo importante parlare di questi corsi anche all’esterno. Non è finita: devo ancora discutere la tesi, solo allora avrò chiuso questo ulteriore passo come allenatore.”

David Ceppi esprime tutta la sua soddisfazione per l’arrivo di Moura: “La porta girevole della vita ha riportato qui Davide e ne sono davvero felice. Ho avuto modo di conoscerlo, sotto un’altra veste, l’anno scorso. Parliamo innanzitutto di una persona molto ragionevole, un ragazzo che si mette sempre in discussione e con il quale ci si può confrontare. Inutile dire che è un conoscitore del gioco con una grande esperienza, questo è un valore aggiunto per il Vitulano Drugstore Manfredonia. A mio parere, il suo arrivo rappresenta una svolta epocale per il settore giovanile e la formazione di giocatori. Una figura preziosa tanto per i giocatori esperti quanto per i giovani talenti. Gli do un affettuoso bentornato e sono sicuro che il nostro confronto sarà sempre produttivo e ci permetterà di prendere le migliori decisioni.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author