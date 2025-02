Futsal A/M, Manfredonia eroico: vittoria fondamentale con CAME Treviso

Un’impresa, non un miracolo. Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha conquistato tre punti preziosissimi al PalaCicogna di Ponzano Veneto, superando la CAME Treviso con un rocambolesco 4-3 nella 18ª giornata di Serie A 2024/25. Una vittoria sofferta e inaspettata, ottenuta con sudore, sacrificio e determinazione, nonostante le difficoltà di una settimana logorante, con oltre 4000 km percorsi da Catania al Veneto.

Una battaglia vinta con il cuore

Il match si apre in salita per i pugliesi, con il vantaggio iniziale dei padroni di casa grazie all’ex Matheus Sacon. Ma il Manfredonia reagisce da grande squadra e trova il pari con il capitano Mauro Canal, letale sotto porta. Nella ripresa, il sorpasso è firmato da Michele Murgo, bravo a sfruttare un errore avversario e a superare Pietrangelo.

La CAME Treviso non molla e pareggia con una rovesciata spettacolare di Japa Vieira, ma ancora una volta Canal riporta avanti i suoi con un missile dalla distanza. Il finale è un susseguirsi di emozioni: i veneti trovano il 3-3 grazie a un’autorete dello stesso Canal, ma quando tutto sembra indirizzato verso il pari, è ancora il capitano sipontino a siglare la sua tripletta personale, regalando una vittoria cruciale ai suoi.

Ora il PalaScaloria deve essere una bolgia

Questa vittoria riaccende la speranza nella corsa salvezza e ridà entusiasmo alla città di Manfredonia, chiamata ora a stringersi attorno alla squadra. Sabato 22 febbraio, al PalaScaloria, arriva la Feldi Eboli, una delle big del campionato. La società ha annunciato biglietti a prezzo ridotto (€5 per tutti) per riempire il palazzetto e trasformarlo in un fortino.

Un riconoscimento prestigioso per il settore giovanile

Nel frattempo, arriva un’ulteriore buona notizia per il Vitulano Drugstore Manfredonia: il club è stato riconosciuto dalla FIGC – Settore Giovanile & Scolastico come Club Giovanile di Primo Livello. Un attestato che premia il lavoro svolto negli anni con la Futsal Academy, un progetto che punta alla crescita sia umana che sportiva dei giovani talenti.

Dopo una settimana difficile, il Manfredonia ha risposto sul campo. Ora, con il sostegno del proprio pubblico, la squadra è pronta a lottare per la permanenza in Serie A.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author