Futsal A/M, Manfredonia, con Pesaro la posta in palio è altissima

Sfida cruciale per il Vitulano Drugstore Manfredonia, atteso sabato 29 marzo alle ore 17:00 al PalaScaloria per il match contro l’Italservice Pesaro, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A di futsal. La posta in palio è altissima: i sipontini devono vincere per riaprire la corsa salvezza e agganciare la zona play-out.

La carica del capitano

A suonare la carica è Mauro Canal, capitano dei biancocelesti ed ex di turno: “Dobbiamo fare una grande partita, siamo in casa e abbiamo l’occasione di accorciare sulla zona salvezza. In queste due settimane abbiamo lavorato bene, toccando tutti i punti fondamentali. C’è tensione, ma anche tanta fiducia nel gruppo”.

Un sogno chiamato Deaf Champions League

Mentre la prima squadra si gioca la stagione, arriva una splendida notizia per il giovane Francesco Forastiero, classe 2008. Il portiere è stato convocato dal SSS Siena per il campionato italiano FSSI Under 21 (28-30 marzo a Verano Brianza) e per la Deaf Champions League, che si disputerà a Huelva, in Spagna, dal 31 marzo al 5 aprile.

Forastiero, prodotto della Futsal Academy sipontina, è un talento tra i pali e un esempio di determinazione. Ha già vestito le maglie di Siena e Modena in competizioni per sordi, distinguendosi per tecnica e leadership. La società biancoceleste gli ha rivolto un affettuoso in bocca al lupo, sottolineando l’orgoglio per il suo percorso.

Un simbolo per tutti

Oltre alle qualità tecniche, Francesco è apprezzato per le sue doti umane: un ragazzo che ogni giorno dimostra che i sogni non hanno limiti e che con il sacrificio si può raggiungere qualsiasi traguardo. Il club attende il suo ritorno, certo che tornerà arricchito da questa straordinaria esperienza.

