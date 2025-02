Futsal A/M, Manfredonia: Ceppi si dimette, squadra affidata a Moura

Cambio in panchina per il Vitulano Drugstore Manfredonia. Il club ha annunciato le dimissioni di David Ceppi, decisione maturata dopo le difficoltà dell’ultimo periodo. La società aveva manifestato la volontà di proseguire con il tecnico perugino fino al termine della stagione, riconoscendone la conoscenza del gruppo e la sintonia con il progetto. Tuttavia, la scelta dell’allenatore è stata accettata. Il club ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Ceppi per il lavoro svolto negli anni, culminato nella storica promozione in Serie A.

In attesa di definire il futuro della panchina, la guida tecnica della prima squadra è stata affidata temporaneamente a mister Davide Moura, già vice allenatore e direttore tecnico del settore giovanile. La società si prenderà il tempo necessario per individuare la soluzione migliore per raggiungere l’obiettivo della permanenza nella massima serie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author