Futsal A/M, impresa Manfredonia: battuta la capolista Feldi Eboli

Il Vitulano Drugstore Manfredonia firma un’impresa straordinaria, superando con un netto 6-4 la capolista Feldi Eboli nella 19ª giornata di Serie A. Un risultato che vale più dei tre punti, poiché certifica il momento di rinascita dei sipontini, ora fuori dalla zona retrocessione diretta dopo due vittorie consecutive.

Sabato 22 febbraio, al PalaScaloria, la squadra di Davide Moura ha offerto una prestazione magistrale, dominando sotto ogni aspetto del gioco. I biancocelesti hanno espresso il meglio del loro repertorio, trascinati dal talento e dalla grinta dei propri uomini chiave. Ma non solo: anche il pubblico ha iniziato a rispondere presente, lasciando intravedere un rinnovato entusiasmo per la squadra e la categoria.

Il messaggio è chiaro: la salvezza si costruisce con il sostegno di tutti. La società si aspetta un tifo ancora più caloroso nelle prossime gare, fondamentali per la permanenza in Serie A. Restano dieci finali da affrontare con lo stesso spirito battagliero, a partire dal match di martedì 25 febbraio ad Avellino contro la Sandro Abate. Il ritorno al PalaScaloria è fissato per sabato 1 marzo, nello scontro diretto contro la Pirossigeno Cosenza.

Partenza sprint per il Manfredonia: dopo appena un minuto e mezzo, Wilmer Cabarcas Ronaldo sblocca il match con una prodezza su assist di Michele Murgo. La risposta della Feldi Eboli non si fa attendere: Selucio trova il pari con una conclusione sul secondo palo, poi Ugherani porta in vantaggio gli ospiti con un colpo di tacco vincente. Ma i biancocelesti non ci stanno: Ronaldo ristabilisce la parità con un gol di pura potenza poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Manfredonia torna avanti grazie a un tiro di Mauro Canal che sorprende Di Stanio. Il colpo del 4-2 arriva con un’azione rocambolesca: Kullani mette pressione a Espindola, che devia il pallone nella propria rete. Canal firma il quinto gol con un tap-in, mentre la Feldi prova a reagire con Caruso, sfruttando il portiere di movimento. Ma a chiudere definitivamente i conti è il numero uno biancoceleste Ainsa, che segna direttamente dalla propria porta. Inutile la doppietta finale di Ugherani: al suono della sirena, il PalaScaloria esplode di gioia.

Manfredonia-Eboli 6-4

Reti: 1’27”pt, 17’34”pt Ronaldo; 10’58”pt Selucio; 13’14”pt, 19’53”st Ugherani; 0’51”st, 10’19”st Canal; 8’46”st autorete Espindola; 13’47”st Caruso; 15’20”st Ainsa.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo, Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal, Ainsa (p), Djelveh, Nenna, Fiotta (p). All. Moura.

Feldi Eboli: Dalcin (p), Venancio, Caponigro, Ugherani, Calderolli, Montefalcone (p), Caruso, Barra, Di Stanio (p), Etzi, Espindola, Selucio. All. Antonelli.

Arbitri: Antonio Dan Campanella (Venosa), Davide Copat (Pordenone). Cronometrista: Dario Pezzuto (Lecce).

Ammoniti: Giannattasio, Ronaldo (M); Calderolli, Espindola, Barra (FE).

