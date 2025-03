Futsal A/M: delusione Manfredonia, Cosenza espugna il PalaScaloria

Sconfitta amara per il Vitulano Drugstore Manfredonia che, nella 21a Giornata della Serie A di futsal cede 5-2 con la Pirossigeno Cosenza al PalaScaloria. I calabresi si prendono la rivincita dopo il match d’andata e superano i sipontini in classifica, spingendoli nuovamente in zona retrocessione.

Il distacco dai playout è di un solo punto, mentre la salvezza diretta resta a quattro lunghezze: nulla è compromesso, ma sarà fondamentale ritrovare subito la brillantezza delle scorse settimane.

Dopo la sosta, il Manfredonia sarà atteso da uno scontro diretto cruciale in trasferta contro il Vinumitaly Petrarca, sabato 16 marzo.

La partita

L’inizio sorride ai padroni di casa, che passano in vantaggio grazie a un’autorete di Del Ferraro. Cosenza reagisce subito con Pedrinho e trova il pari al 7’. Manfredonia torna avanti con una giocata straordinaria di Barbieri, che prima fa tunnel al diretto avversario e poi infila la palla sotto la traversa. Ma nel finale di primo tempo Cabeça si scatena, firmando una doppietta che ribalta il punteggio e manda Cosenza avanti 2-3 all’intervallo.

Nella ripresa, la squadra di Moura fatica a ritrovare energia e precisione. I calabresi ne approfittano e allungano con Rodrigo Trentin, che segna al 13’ su azione da fallo laterale. Nel finale, il portiere di movimento non sortisce l’effetto sperato per Manfredonia e Trentin chiude il match firmando la sua doppietta personale per il definitivo 2-5.

Vitulano Drugstore Manfredonia-Pirossigeno Cosenza 2-5

Reti: 5’47” pt aut. Del Ferraro, 7’08” pt Pedrinho, 8’49” pt Barbieri, 11’00” pt e 15’00” pt Cabeça, 13’12” st e 18’40” st Trentin.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Lucho, Manzella, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p). All. Moura.

Pirossigeno Cosenza: Adornato, Marchio (k), Trentin, Bavaresco (vk), Lo Conte (p), Mateus, Felipinho, Jefferson, Del Ferraro (p), Restaino, Pedrinho, Cabeça. All. Ibañes.

Arbitri: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Marco Moro (Latina). Cronometrista: Matteo Ottaviani (Trieste).

Ammoniti: Murgo, Canal (M); Jefferson, Lo Conte, Mateus (C).

