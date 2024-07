Futsal A/M, Danisi e Portovenero salutano Manfredonia

La società Vitulano Drugstore Manfredonia comunica che Danilo Danisi e Martino Portovenero non ricopriranno i ruoli, rispettivamente, di vice-allenatore e di preparatore dei portieri e allenatore dell’Under 19 nella stagione 2024/25.

Danisi, arrivato a dicembre 2022 seguendo l’amico fraterno David Ceppi, ha portato la sua esperienza e competenza con abnegazione, compiendo sacrifici fondamentali per raggiungere la promozione in Serie A. La società, consapevole che l’addio avviene per motivi personali, esprime gratitudine per il contributo dato.

Portovenero, con un lungo passato sia da giocatore sia da dirigente con i sipontini, è stato prezioso nel suo ritorno come tecnico. Ha giocato un ruolo cruciale nella promozione e ha guidato l’Under 19 a una storica stagione, raggiungendo i quarti di finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni riflettono il suo impegno: “Per quanto riguarda il settore giovanile, penso che al netto dei risultati la cosa importante sia il lavoro fatto in un certo modo. L’obiettivo è proporre nuovi giocatori per la prima squadra: se vengono anche i risultati tanto di guadagnato. Da questo punto di vista siamo andati oltre ogni previsione. Auguro ai ragazzi di continuare a crescere anche umanamente ma non posso che essere orgoglioso per loro: vederli piangere dopo certe vittorie non ha prezzo. Penso che per l’anno prossimo la squadra sarà molto competitiva: Manfredonia ha un grande serbatoio di ragazzi del 2006 e 2007.”

La società augura ai due tecnici il meglio per il loro futuro sportivo, professionale e personale, e li ringrazia immensamente per il lavoro svolto nella passata stagione. Vitulano Drugstore Manfredonia sta già lavorando per trovare nuovi professionisti all’altezza e annuncerà presto lo staff tecnico per la stagione 2024/25 in Serie A.

