Futsal A/F, Tiki Taka-Bitonto vale il terzo posto in classifica

È una delle sfide più attese del futsal femminile italiano. Bitonto e Tiki Taka, appaiate a 49 punti, si affrontano alle 18.00 di domenica 4 maggio al PalaRigopiano di Pescara in una gara che vale il terzo posto nella regular season e potrebbe aprire scenari importanti in vista dei playoff scudetto. La partita, che negli ultimi anni ha spesso assegnato titoli tra scudetti, Coppa Italia e Supercoppa, promette ancora spettacolo ed equilibrio.

A due giornate dalla fine, lo scontro diretto assume i contorni di uno spareggio. Chi vince potrà blindare il podio e continuare a sperare anche nel secondo posto, ancora matematicamente raggiungibile. In caso di parità, tutto resterebbe aperto fino all’ultima giornata.

Il tecnico del Tiki Taka, Gianluca Marzuoli, guarda alla partita con lucidità: “Le coincidenze di questa stagione ci portano a giocare in condizioni non ideali. Il primo posto è sfumato, il secondo non dipende più da noi, ma l’obiettivo è fare il massimo fino alla fine. Il nostro atteggiamento sarà decisivo, dobbiamo scendere in campo con determinazione e serenità”.

Momento speciale anche per la stella del Bitonto, Diana Santos, che dopo la nascita del figlio Benjamin e la conquista della terza Coppa Italia vive un periodo particolarmente felice: “È stato un mese straordinario, condiviso con la mia famiglia e con i tifosi. Ora dobbiamo restare concentrate per regalare ancora emozioni. Siamo stanche ma determinate”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author