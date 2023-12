Futsal A/F, Tiki Taka-Bitonto: un anticipo di lusso chiude il 2023

Sarà un undicesimo atto di fuoco, quello che andrà in scena al “PalaRigopiano” di Pescara e che vedrà fronteggiarsi la prima contro la seconda in classifica e cioè Bitonto C5 e Tiki Taka Francavilla. La partita nonostante fosse prevista al Palapansini, si giocherà a campi invertiti.

In terra abruzzese, infatti le neroverdi e le giallorosse si daranno battaglia fino all’ultimo secondo per stabilire se il Bitonto allungherà ancora di più in vetta, se il Tiki Taka effettuerà il controsorpasso, o se entrambe continueranno ad andare a braccetto distanziate di due punti, allungando allo stesso tempo sulle dirette inseguitrici.

Nei quaranta minuti di fuoco, si metteranno a confronto due attacchi atomici: da un lato quello del Bitonto a quota sessantotto goal messi a segno fino, dall’altro quelle delle giallorosse a quota quarantasette.

Stesso discorso, vale anche per il reparto arretrato con le leonesse che hanno subìto solo tredici goal e le abruzzesi che ne hanno subite appena diciotto. Una gara a scacchi, in cui la spunterà chi più di tutte vorrà dare lo strappo decisivo al campionato.

Gianluca Marzuoli affronta l’ultima dell’anno con il tradizionale pragmatismo: “Giovedì chiudiamo un 2023 fantastico: dopo aver vinto lo scudetto, continuiamo a stazionare nei primissimi posti in classifica. Possiamo dire che il primo obiettivo, la qualificazione diretta alla Final Eight, lo abbiamo conquistato. La partita di giovedì mette in palio gli ultimi tre punti del girone di andata, significa che ci sono altre 11 partite per arrivare a decidere la griglia dei playoff. Ci sarà tempo e modo, per entrambe le squadre, di riparare a una eventuale sconfitta, ma è una di quelle partite da giocare godendosela fino in fondo. Incontriamo una squadra che non ha mai perso e solo questo è sufficiente per indicare il livello di concentrazione che richiederà questa partita”.

Luciléia, il capitano che sta per chiudere un anno di campionato indimenticabile: “Anche se ho vinto molto, confesso che raramente ho vissuto emozioni come quelle di questo 2023. E non è finita. La partita con il Tiki Taka è una di quelle che ti regalano adrenalina per il livello delle giocatrici in campo, sono sicura appassionerà i tifosi, anche chi guarda al futsal per pura passione. I nostri tifosi però, hanno un posto particolare nel cuore di tutta la squadra, sono spesso la nostra marcia in più e a loro dobbiamo dedicare sempre tutti i nostri sforzi”.

Ad arbitrare la partita Giovanni Zannola, primo arbitro, Alex Iannuzzi, secondo mentre al cronometro ci sarà Luca Di Battista. Appuntamento alle ore 19.00 al “Pala Rigogpiano” di Pescara per Tiki Taka Francavilla-Bitonto C5 Femminile. Il meglio in assoluto del campionato di serie A stagione 2023-2024

