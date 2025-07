Futsal A/F, talento polacco per la Soccer Altamura: Klaudia Kubaszek

La Soccer Altamura ufficializza l’arrivo dell’universale polacca Klaudia Kubaszek, classe 1998, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione alle porte.

Giocatrice di esperienza e qualità, Kubaszek ha iniziato il suo percorso nel futsal con il BTS Rekord Bielsko-Biała, club con cui ha conquistato il campionato sia a livello giovanile che con la prima squadra. In seguito, ha arricchito il proprio palmarès con la Coppa nazionale vinta con l’UEK Cracovia e un double trionfale con l’Università Jagellonica.

A 18 anni la prima convocazione nella nazionale polacca, con cui continua a collezionare presenze. In carriera ha ottenuto per due volte il riconoscimento di miglior giocatrice al torneo internazionale Futsal Week e ha giocato un ruolo fondamentale nella recente qualificazione della Polonia ai primi Mondiali di futsal femminile.

Nel 2023 approda in Italia al Città di Falconara, segnando 5 reti. Nella scorsa stagione ha militato nella VIP, realizzando 7 gol e contribuendo in modo determinante alla salvezza della squadra padovana.

“Ringrazio la società per la fiducia, in particolare Marcello e Giuseppe che hanno reso possibile il mio arrivo. Darò tutto me stessa per onorare questi colori. Credo molto nel gruppo e sono convinta che ci aspettano grandi emozioni. Non vedo l’ora di cominciare questa avventura”, ha dichiarato Kubaszek.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author