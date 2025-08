Futsal A/F, Soccer Altamura: Vincenzo Tassielli nuovo allenatore

Vincenzo Tassielli è ufficialmente il nuovo allenatore della Soccer Altamura. Il tecnico, originario di Cassano delle Murge, torna sulla panchina biancorossa dopo un anno di assenza, riprendendo così il filo di una storia sportiva che lo ha visto protagonista già in passato, sia in Serie C che in B regionale.

Il ritorno ad Altamura rappresenta un momento particolarmente significativo, come ha raccontato lui stesso: “Quando ho ricevuto la chiamata dei presidenti, con cui ho ormai un rapporto di vera amicizia, sono rimasto incredulo. Si è realizzato il sogno di ogni bambino e di ogni calcettista: la Serie A”.

Tassielli ha sottolineato come la nuova avventura si presenti subito impegnativa: “Con questa società ho affrontato tante difficoltà, ma quella che ci attende credo sarà la più dura, per la grande professionalità che richiederà”.

Sebbene l’ufficialità del suo ritorno sia stata annunciata solo ora, l’allenatore ha già lavorato dietro le quinte per oltre un mese: “Abbiamo dovuto costruire una squadra con l’obiettivo minimo della salvezza e, contemporaneamente, ho portato a termine la Licenza A da allenatore a Coverciano, un’esperienza formativa intensa che ho condiviso con colleghi di altissimo profilo”.

Il nuovo tecnico ha poi voluto ringraziare pubblicamente la dirigenza: “Ringrazio la società per la fiducia e per l’opportunità. Ora la parola passa al campo e al lavoro che ci attende. Per adesso bastano due parole: forza Soccer. L’obiettivo è chiaro e vogliamo raggiungerlo il prima possibile”.

