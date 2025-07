Futsal A/F, Soccer Altamura: torna Rosita Rinaldi dopo un anno di calcio a 11

La Soccer Altamura annuncia il ritorno in rosa di Rosita Rinaldi, calciatrice classe 2005, che vestirà nuovamente la maglia numero 10. Dopo una stagione di esperienza nel calcio a 11, l’atleta torna nel club in cui è cresciuta calcisticamente, ritrovando l’ambiente dove ha mosso i primi passi.

La passione per il calcio è nata in giovane età, osservando il fratello giocare. Un’ispirazione che si è trasformata presto in vocazione, sostenuta sin dal principio dal nonno Piero, figura centrale nel suo percorso sportivo.

“Con profonda emozione e grande senso di appartenenza annuncio il mio ritorno in questa squadra, dove ho avuto l’onore di trascorrere 11 anni della mia carriera calcistica. Indossare nuovamente la maglia numero 10 rappresenta per me un privilegio e una responsabilità importante. Mi impegno a dare il massimo, a lavorare con dedizione e a contribuire con tutte le mie forze al successo e alla crescita della squadra. Sono grata per l’opportunità di far parte ancora una volta di questa società, e determinata a dimostrare tutto il mio valore e la mia passione per questo sport”, ha dichiarato la calciatrice.

La società biancorossa ha accolto con entusiasmo il rientro della giocatrice, che rappresenta un tassello importante per il progetto sportivo del club. Con il suo ritorno, la Soccer Altamura punta a rafforzare la squadra in vista della nuova stagione, all’insegna della continuità e dell’identità territoriale.

