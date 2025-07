Futsal A/F, Soccer Altamura: esperienza tra i pali con Liliana Nicoletta

Nuovo innesto per la Soccer Altamura, che ufficializza l’arrivo tra i pali di Liliana Nicoletta, portiere classe 1996 con un curriculum ricco di esperienze nei massimi livelli del futsal italiano.

Approda in biancorosso dopo l’ultima stagione disputata con la Woman Roma, squadra con cui ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi tra cui la Coppa Italia, il premio come miglior portiere della competizione e la promozione in Serie A. Un percorso cominciato tardi, ma subito ad alti livelli con l’esordio in Serie A nelle file dell’Olimpus, dove ha militato per due stagioni prima di trasferirsi alla Futsal Florentia e, successivamente, alla Kick Off Milano.

Motivi professionali l’hanno poi riportata a Roma, dove ha proseguito la carriera con Sabina Lazio e Woman Roma. Ora, una nuova sfida sportiva in Puglia.

“È tempo di rimettersi in gioco, cercare nuovi stimoli personali e soprattutto sportivi. La voglia di iniziare è tanta, spero di poter dare il mio contributo e crescere insieme alla società in questa stagione. Ringrazio la Soccer Altamura per la fiducia, ci vediamo presto per l’inizio di questa nuova avventura; non vedo l’ora di cominciare”, ha dichiarato Liliana Nicoletta.

