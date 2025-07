Futsal A/F, Soccer Altamura: esperienza e talento con Antonella Sabatino

Nuovo rinforzo in casa Soccer Altamura: la società ha ufficializzato l’ingaggio di Antonella Sabatino, classe 1993, universale di esperienza reduce da una stagione conclusa con la promozione in Serie A con l’Irpinia.

Per Sabatino si tratta di un ritorno in biancorosso, in un ambiente che conosce e dove si appresta ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera. Nata calcisticamente nello Sporting Locri, club del suo paese, ha indossato quella maglia per sette stagioni crescendo dalle categorie minori fino al massimo campionato nazionale. Proprio con il Locri e arrivata anche la prima convocazione in Nazionale.

La sua carriera l’ha poi portata a vestire le maglie di Lazio, Kick Off, Padova, Molfetta, e successivamente a giocare in Serie B con Grottaglie e Irpinia, squadra con cui ha ottenuto la promozione in Serie A al termine dell’ultima stagione.

“E ora, una nuova pagina. Una nuova maglia. Una nuova energia – le parole di Sabatino all’annuncio ufficiale -. Sono felice di entrare a far parte di una realtà ambiziosa come l’Altamura, una società che ha voglia di lottare e sognare. Ci aspetta un cammino impegnativo, ma non vedo l’ora di scendere in campo”.

La Soccer Altamura, attraverso i propri canali ufficiali, ha espresso orgoglio per il ritorno di una figura di grande esperienza e ha dato il benvenuto a una giocatrice pronta a fornire un contributo importante al progetto tecnico e umano del club.

