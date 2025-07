Futsal A/F, Soccer Altamura: confermata Chiara Piccolini

In attesa della nomina del preparatore dei portieri, la Soccer Altamura completa il reparto degli estremi difensori. Il club pugliese, infatti, ha annunciato la conferma di Chiara Piccolini, la quale vestirà la maglia dei biancorossi anche nella stagione 2025/26.

Questo il commento di Piccolini dopo il rinnovo: “Sono felice di poter annunciare che anche nella stagione 2025/2026 farò parte della Soccer Altamura. Essere confermata in questa squadra è per me un grande onore e una responsabilità che affronterò con il massimo impegno e determinazione. Dopo un anno ricco di emozioni, non ho avuto dubbi: restare qui era la scelta giusta. La scorsa stagione è stata importante per la mia crescita, sia personale che sportiva, e non vedo l’ora di rimettermi in gioco con le mie compagne, lo staff e tutti coloro che credono in noi. Ringrazio la società per la fiducia rinnovata. Ora testa bassa e tanto lavoro: si riparte con più fame, più consapevolezza e lo stesso amore per questi colori. Ci vediamo in campo!”.