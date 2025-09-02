3 Settembre 2025

Futsal A/F, Soccer Altamura: arriva la giovane promessa Benedetta Coletto

Redazione 3 Settembre 2025
La Soccer Altamura annuncia l’ingaggio di Benedetta Coletto, giovane talento del futsal. Classe 2007, muove i primi passi con la Futura Bitonto, la società della sua città natale, per poi passare al Bitonto Under 19, dove conquista traguardi prestigiosi come la finale di Supercoppa 2025 e la finale Scudetto 2025.

Il suo potenziale è stato notato anche dalla Divisione Calcio a 5, che l’ha convocata per manifestazioni di rilievo come la Future Cup, evento dedicato alle promesse più interessanti del panorama nazionale.

“Da questa nuova esperienza mi aspetto di crescere tanto, non solo come giocatrice ma anche come persona. Voglio sfruttare al massimo l’opportunità di giocare con atlete più grandi ed esperte, che con piccoli consigli possono aiutarmi a migliorare. E, infine, spero di vincere qualcosa con l’Under 19”, ha dichiarato la nuova biancorossa.

