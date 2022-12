Futsal A/F: Real Statte nella tana della capolista Francavilla

Condividi su...

Sfida difficile per l’Italcave Real Statte in una stagione che non vuol decollare per le rossoblù. Di fronte il Tiki Taka Francavilla, domenica alle ore 17, attuale capolista in campionato, una delle due formazioni ancor a non aver perso assieme al Pescara.

Per le ioniche una sfida che apre un dicembre intenso nella prima decade. In 6 giorni Francavilla, Pelletterie in casa e la gara di Supercoppa contro il Falconara, dietro attualmente 1 punto alle francavillesi. Impegni dal peso specifico importante quelli che attendono Margarito e compagne.

Si parte dal match tra il miglior attacco contro la sesta difesa del campionato. In attesa di comprendere come si evolverà il mercato appena aperto anche in Serie A di futsal, questo il pensiero del tecnico Tony Marzella alla vigilia del match. “Affronteremo un avversario importante, costruito per provare a vincere. Siamo consapevoli che dobbiamo fare moltissimo per giocarci le nostre carte. Massima attenzione e concretezza restano degli obiettivi da centrare. Ho recuperato alcune giocatrici, questa è una buona notizia per aver a disposizione maggiori rotazioni. Speriamo di lasciarci alle spalle, quanto prima, questo momento complicato.” Novità per la gara col Pelletterie. Infatti il match si giocherà il 6 dicembre al PalaCurtivecchi di Montemesola con inizio alle ore 17.00. Intanto per la finale di Supercoppa Italiana in programma sabato 10 dicembre a Genzano i tifosi rossoblù si mobilitano per essere presenti sugli spalti al match delle ore 18.00. Gli stessi sostenitori ionici stanno organizzando la trasferta con un autobus. Per info o prenotazione ci si può rivolgere ad Andrea al numero 3930248247