Futsal A/F: Real Statte ko, Supercoppa a Falconara

La Supercoppa Italiana finisce nella bacheca del Falconara, l’Italcave Real Statte non riesce a isolarsi dalle problematiche in campionato e deve cedere il passo alla formazione Campione d’Italia in carica. Finisce 6-1 per le biancazurre come un primo tempo stappato al minuto 4 e chiuso a meno di 30 secondi dall’intervallo. A nulla è servita la rete di Nona a inizio ripresa, perché altre 3 reti sono state poi realizzate dalle Citizen. Qualche ora di riflessione in casa ionica dopo il match di sabato e poi a preparare l’ultima sfida di campionato del 2022 in trasferta contro il Vip. Non ci sarà la gara contro il Pescara perché entrambe le squadre hanno chiesto il rinvio al nuovo anno. L’altro tema, questo nelle prossime ore, riguarderà il mercato che inevitabilmente dovrà dare delle risposte chiare all’Italcave. Il tecnico Tony Marzella ha provato a spiegare quello che è stato il match col Falconara ma anche il momento delle rossoblù, ribadendo come “era sicuramente difficile pensare a una situazione differente sul rettangolo di gioco rispetto al campionato fino ad ora disputato. Avevo chiesto di isolare tutte le problematiche emerse nella stagione e provare a giocare una finale a tutta. Inconsciamente sono emerse tutte quelle situazioni che fino ad ora non hanno girato per il verso giusto. Il verdetto del campo, chiaro e netto, poteva essere anche in questo caso gestito meglio. In che modo? Provando a contrastare una grande squadra come quella che affrontavamo con tutte le nostre peculiarità. Ora sicuramente dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sodo sotto tutti i punti di vista. Una riflessione è in atto, vediamo nelle prossime ore cosa potrà accadere.”

CITTÀ DI FALCONARA-ITALCAVE REAL STATTE 6-1 (3-0 p.t.)

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Pereira, Ferrara, Dal’Maz, Scoponi, Praticò, Rozo, Sabbatini, Pirro, Taina, Polloni. All. Neri

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Pascual, Schmidt, Nona, Bruninha, Russo, Gutierrez, Convertino, Marangione, Discaro, Bergamotta, Linzalone. All. Marzella

MARCATRICI: p.t. 4’18” Taty (F), 4’36” Ferrara (F), 19’32” Dal’Maz (F), s.t. 1’28” Nona (I), 7’36” Dal’Maz (F), 16’56” Dal’Maz (F), 18’34” Dal’Maz (F),

AMMONITE: Schmidt (I)

ARBITRI: Martina Piccolo (Padova), Simone Zanfino (Agropoli), Fabio Pozzobon (Treviso) CRONO: Angelo Bottini (Roma 1)

ALBO D’ORO 2005 Real Statte, 2006 Real Statte, 2007 Pescara, 2008 Real Statte, 2009 Real Statte, 2010 ISEF Poggiomarino, 2011 Montesilvano, 2012 Pro Reggina, 2013 Sinnai, 2014 Lazio Femminile, 2015 Ternana, 2016 Montesilvano, 2017 Olimpus, 2018 Montesilvano, 2019 Kick Off, 2020 non assegnata, 2021 Città di Falconara, 2022 Città di Falconara.