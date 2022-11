Condividi su...

Orario insolito, trasferta importante per provare a risalire in classifica. L’Italcave Real Statte viaggia nel Lazio e contro la formazione biancoceleste. Alle 13 di domenica le ioniche cercheranno soprattutto quella continuità nel gioco espresso sette giorni fa contro il Bitonto. Tony Marzella è consapevole che “questa settimana è stata determinante per poter capire quelle che sono le nostre qualità. Stiamo subendo sempre meno gol, ma dobbiamo realizzare e concretizzare quelle reti che ci possono permettere di dare un altro volto alla nostra stagione”. Un’analisi di dati facilmente confrontabile proprio rispetto alle gare contro il Bitonto nella passata annata. Le ioniche, infatti, con un organico differente subirono molte reti contro le neroverdi. Aspetti che fanno riflettere su un processo che, in questa stagione, è votato al sacrifico ma anche alla concretezza, con quest’ultimo passaggio che deve venir fuori quanto prima. “Questa squadra ha un Dna da Real Statte – sottolinea Marzella -. Se riusciremo a trovare questi ultimi dettagli riguardanti la concretezza potremo assolutamente divertirci ancor di più. La gara con la Lazio, avversario molto interessante, è una tappa che dirà molto sui nostri obiettivi in questa fase della stagione. Al momento abbiamo raccolto meno rispetto a quello che abbiamo seminato”.

UNDER 19 KO IN COPPA – All’esordio in coppa Italia la formazione under 19 dell’Italcave Real Statte ha perso per 6-2 contro il Bitonto. Nonostante il risultato da considerare assolutamente positivo l’inizio della squadra allenata da Valéria Schmidt. In rete per le rossoblù Fuggiano con una doppietta.