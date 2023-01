Futsal A/F: Molfetta cala il tris e sbanca Statte

L’Italcave Real Statte combatte con il Molfetta, ma cade 3-0 al PalaCurtivecchi. Troppo grande il gap tra le due squadre nel punteggio rispetto a quanto prodotto nel corso della gara che, nel secondo tempo, per via di alcune scelte arbitrali, propende definitivamente verso la squadra ospite.

Rossoblù al via con Margarito, Russo, Valeria, Marangione, Titova. Rispondono le molfettesi con Oselame, Castro, Giuliano, Bruninha, Plevano. Al 2’, il vantaggio del Molfetta con un tiro di Bruninha deviato col corpo da Marangione che sorprende Margarito. Provano le ospiti a chiudere lo Statte nella propria metà campo e Margarito deve salvare su Amanda in due circostanze. A metà frazione, in piena area, è Valeria a cercare di sorprendere con il tacco Oselame bravissima a evitare il pari. Sul finale di frazione, Giuliano prima e Ion poi non sfruttano in contropiede la possibilità di raddoppiare.

Nella ripresa è Bergamotta per l’Italcave, al 3’, a tirare sul palo alla sinistra di Oselame ancora brava a chiudere lo specchio. L’Italcave ci prova con Valeria e Marangione, ma i tentativi trovano preparata la retroguardia molfettese. All’8’ l’episodio chiave della gara: De Marco se ne va sola contro Margarito, si allarga sulla destra colpisce il portiere ionico sul petto con la punta del piede mentre inciampa. Ruotolo prima sembra optare per la simulazione, poi cambia idea: concede il rigore, ammonisce Margarito e allontana Marzella dalla panchina per proteste. Di fatto, da quel momento Ruotolo e Cefalà perdono la gara dalle mani trasformando da insufficiente ad ampiamente insufficiente la propria gara. A segno ci va Castro dal dischetto. Si chiude con Valeria portiere di movimento e Giuliano che segna il 3-0 esultando in modo polemico.

Questo il pensiero del tecnico Tony Marzella dopo il match. “In forte emergenza, la gara si è messa subito in salita per via del gol subito a freddo, ma abbiamo provato a pareggiare in più occasioni. Il rigore dubbio ha definitivamente chiuso una contesa che, a onor del vero, Molfetta ha vinto con merito. Speriamo di cambiare registro quanto prima, così da avere la possibilità di giocarci con maggior equilibrio ogni match”.

ITALCAVE REAL STATTE-FEMMINILE MOLFETTA 0-3 (0-1 p.t.)

RETI: 1’59” p.t. Bruninha (M), 8’13” s.t. rig. Castro (M), 19’21” Giuliano (M)

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Russo, Valeria, Marangione, Titova, Convertino, Pascual, Discaro, D’Errico, Acquaro, Bergamotta, Linzalone. All. Marzella.

FEMMINILE MOLFETTA: Oselame, Castro, Giuliano, Bruninha, Plevano, Amanda, De Marco, Ion, Giacò, Caballero, Soldano, Boukaleb. All. Iessi.

ARBITRI: Gianluca Rutolo (Chieti), Gennaro Cefalà (Lamezia Terme). CRONO: Dario Pezzuto (Lecce).

AMMONITE: Margarito (S), Pascual (S), Linzalone (S), Amanda (M).

NOTE: al 8’12” del s.t. allontanato il tecnico Marzella (S).

