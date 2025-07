Futsal A/F, Martina Tedeschi lascia Bitonto e approda alla Soccer Altamura

Martina Tedeschi è ufficialmente una nuova giocatrice della Soccer Altamura. Classe 2006, porta con sé un percorso ricco di esperienze e successi.

Dopo gli inizi nel Bitetto Calcio a 5, dove ha militato per cinque stagioni e indossato la fascia da capitano già in giovane età, Tedeschi ha proseguito la sua crescita sportiva con l’Under 19 del Bitonto, squadra in cui ha trascorso gli ultimi tre anni.

Con il club neroverde ha raggiunto tre Final Four di Coppa Italia Under 19 e tre Final Four Scudetto, arrivando fino alla finale tricolore nell’ultima stagione. Inoltre, ha preso parte anche alla finale della Supercoppa Italiana Under 19, confermando il suo valore in campo nazionale.

“Sono felice ed entusiasta. Per me si apre una nuova sfida, una nuova tappa del mio percorso che affronterò con entusiasmo, determinazione e voglia di crescere. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, dare il massimo e contribuire con impegno, passione e professionalità agli obiettivi comuni. Ringrazio la società per la fiducia dimostrata: sono pronta a mettermi subito al lavoro”, ha dichiarato Martina Tedeschi.

