Futsal A/F, Mariagrazia Pezzolla torna in Puglia: firma per la Soccer Altamura

La Soccer Altamura ha ufficializzato l’ingaggio di Mariagrazia Pezzolla, laterale classe 1992 originaria di Canosa, con una lunga esperienza nel futsal femminile nazionale.

Reduce dalla stagione al Foligno, Pezzolla è conosciuta per il suo dinamismo, la capacità di leggere il gioco e la solidità fisica, elementi che ne fanno una pedina preziosa nelle fasi cruciali del campionato. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di numerose formazioni di rilievo: Salinis, Real Sandos (dove ha militato per sei stagioni a Margherita di Savoia), Bisceglie, Perugia, Tikitaka, Bitonto e Atletico Foligno.

Con il suo arrivo ad Altamura, la società si assicura un profilo di esperienza e affidabilità, pronto a dare un contributo importante alla causa biancorossa.

“Sono davvero contenta di iniziare questo nuovo percorso con la Soccer Altamura. Ho percepito fin da subito la serietà del progetto e la volontà della società di costruire una squadra ambiziosa e competitiva. Tornare a giocare nella mia terra è per me motivo di grande orgoglio, e darò il massimo con determinazione e grinta per raggiungere insieme gli obiettivi stagionali”, ha dichiarato la nuova giocatrice attraverso i canali ufficiali del club.

