Futsal A/F: Manita al Fondi, Real Statte avanti in Coppa Italia

Con un secondo tempo di concretezza, quello che aveva chiesto coach Marzella alla vigilia, l’Italcave Real Statte passa il turno di Coppa Italia superando 5-1 il Fondi. Ioniche al via con Margarito, Guti, Pascual, Nona, Bruninha. Rispondono le laziali con Di Sauro, Carciogna, WIl, Guercio, Diaz.

Pronti via e le rossoblu passano con un gol di Guti. A metà frazione, su rimessa laterale il pari di Carciogna. Nella ripresa l’allungo definitivo con due gol. Prima Pascual, servita da Bruna, insacca per sorpasso. Poi Guti, su rilancio di Margarito, mette dentro il 4-1. Sul finale due gol di Bruna chiudono la contesa. Adesso si attende il sorteggio del secondo turno che si disputerà nel 2023.

“Siamo stati bravi nella ripresa a ripassare in vantaggio e gestire la gara, sono convinto che ci sia molta strada da fare – analizza lo stesso Tony Marzella, coach del Real Statte, al termine de match -. Debbiamo ripartire dal secondo tempo dando continuità in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo. Se mentalmente riusciremo a capire che giocando semplice si possono ottenere i risultati, allora avremo già fatto un primo importante passo avanti”.

ITALCAVE REAL STATTE-VIS FONDI 5-1 (1-1 p.t.)

RETI: 3’04” p.t. Guti (S), 9’25” Carciogna (V), 1’21” s.t. Pascual (S), 2’57” Guti (S), 19’27” Bruninha (S), 19’50” Bruninha (S).

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Guti, Pascual, Nona, Bruninha, Russo, Convertino, Valeria, Discaro, Bergamotta, Titova, Linzalone. All. Marzella.

VIS FONDI: Di Sauro, Carciogna, WIl, Guercio, Diaz, Pacchiarotti, Popolla, Zomparelli, Reganato, Loth, Oliveira, Iarriccio. All. Cibelli.

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Pasquale Crocifoglio (Napoli) CRONO: Paolo De Lorenzo (Brindisi).