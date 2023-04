Futsal A/F: La stagione del Real Statte si chiude con un ko

La regular season dell’Italcave Real Statte si conclude con una sconfitta (4-1) sul campo delle campionesse d’Italia in carica del Falconara. Match del PalaBadiali dai ritmi blandi quello che ha chiuso questa strana annata.

Formazione di casa al via con Polloni, Taty, Praticò, Rozo, Pereira. Le rossoblù rispondono con Margarito, Pascual, Valeria, Pegue, Gea. Si parte e Falconara colpisce a freddo con Rozo, dopo cinquanta secondi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Timida reazione pugliese, ma Margarito in più occasioni evita il raddoppio delle Citizens sopratutto su un contropiede gestito da Taty, prima di arrendersi al tiro ravvicinato di Pereira a metà del primo tempo.

Seconda frazione che vede lo Statte accorciare le distanze con Pascual al minuto 1:24, ma Ferrara prima e di nuovo Pereira poi blindano il risultato sul punteggio di 4-1 per le padrone di casa.

Si chiude così la stagione per la squadra senior, in attesa della conclusione dell’annata anche per il settore giovanile. Ma la squadra ionica è già al lavoro per il futuro con importanti comunicazioni a stretto giro.

CITTÀ DI FALCONARA-ITALCAVE REAL STATTE 4-1 (2-0 p.t.)

MARCATRICI: 0’49” p.t. Rozo (F), 9’30” Pereira (F), 1’24” s.t. Pascual (S), 4’38” Ferrara (F), 7’48” Pereira (F).

CITTÀ DI FALCONARA: Polloni, Taty, Praticò, Rozo, Pereira, Pirro, Pandolfi, Saluzzi, Taina, Ferrara, Dal’Maz, Dibiase. All. Neri.

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Pascual, Valeria, Pegue, Gea, Russo, Convertino, Marangione, Discaro, Bergamotta, Titova, Linzalone. All. Marzella.

ARBITRI: Nicola Acquafredda (Molfetta), Paolo De Lorenzo (Brindisi) CRONO: Dario Pezzuto (Lecce)

