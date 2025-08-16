16 Agosto 2025

Futsal A/F, il Bitonto riparte tra conferme e nuovi volti in rosa

Redazione 16 Agosto 2025
Il Bitonto C5 Femminile si prepara a inaugurare la nuova stagione di Serie A. La squadra neroverde inizierà la preparazione lunedì 18 agosto sotto la guida di Dino Guarino, con tutte le atlete attese in gruppo entro la metà del mese.

Il roster, già competitivo, potrà contare su elementi di esperienza: confermate il capitano Luciléia, insieme a Diana Santos e Alessia Greco, oltre al ritorno di Cenedese, molto amata dai tifosi. A completare la lista delle riconferme ci sono anche Susanna Nicoletti, Maira Abbadessa, Alexandra Divincenzo, Kikka Buquicchio e Stefania Coda.

Sul fronte dei nuovi innesti, spiccano i nomi di Greta Ghilardi, Bruninha Marcon e Lilla Torma, chiamate ad alzare ulteriormente il livello della rosa. Non mancano le promozioni dal vivaio: le giovani Vanessa Mitolo e Daniela De Zio, provenienti dall’Under 19, sono state inserite in prima squadra.

La società è inoltre vicina a chiudere per l’arrivo di un’ulteriore giocatrice proveniente dalla Serie A, che sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

Il patron Silvano Intini, insieme allo staff e all’intero sodalizio, guarda alla nuova annata con entusiasmo, fiducioso che la passione e l’impegno del gruppo possano regalare grandi soddisfazioni ai colori neroverdi.

