Futsal A/F: Ecco il campionato. Le avversarie di pugliesi e lucane

È stato reso noto l’organico della Serie A femminile di futsal. Nella stagione 2025-26, saranno ben quattro le formazioni pugliesi e lucane presenti che cercheranno di ben figurare nel massimo torneo nazionale.

Infatti, oltre al Bitonto che da sempre ha fatto la storia del futsal femminile, ecco anche Molfetta e Soccer Altamura, oltre al Cmb, squadra lucana, che quest’anno ha rinnovato le proprie ambizioni e punta a far bene. Pugliesi e lucane, in giro per l’Italia se la dovranno vedere contro formazioni davvero agguerrite. A cominciare dalle campionesse in carica di Falconara e da Pescara che vuole riscattarsi.

Completano il quadro delle formazioni presenti anche Kick Off, Lazio, Cagliari, TikiTaka, Roma e Audace Verona. Campionato a dodici squadre che vedrà il suo via domenica 21 settembre e non avrà nessun turno infrasettimanale. Stagione che partirà il 12 settembre con la Supercoppa, mentre la Coppa Italia si giocherà il 5 e 6 gennaio.

