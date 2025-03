Futsal A/F, derby appulo-lucano col CBM per il Bitonto capolista

Dopo la vittoria nel big match contro il Pescara, il Bitonto C5 Femminile si prepara a un’altra sfida delicata. Domenica alle 18:00, al PalaPansini di Giovinazzo, le neroverdi ospiteranno il CMB Futsal Team per un derby appulo-lucano che si preannuncia combattuto.

Bitonto in vetta, CMB in crescita

Il Bitonto, con 118 gol segnati e solo 34 subiti, si conferma squadra dall’attacco devastante e dalla difesa solida. Il primo posto in classifica è stato conquistato con determinazione, ma va difeso con la stessa intensità. Di fronte ci sarà un CMB in grande forma: l’arrivo della brasiliana Deborah Vanin nel mercato invernale ha dato una spinta decisiva alla squadra biancoblù, ora settima e in piena corsa per i playoff.

Marzuoli: “Serve massima concentrazione”

L’allenatore Marzuoli, che non sarà in panchina a causa dell’espulsione rimediata contro il Pescara, avverte: “Abbiamo vinto una partita importante, ma questa è una sfida insidiosa. All’andata abbiamo faticato e ora il CMB ha un’arma in più con Vanin. Serve massima concentrazione, perché loro non mollano mai. Non poter essere a bordocampo sarà difficile per me, ma le ragazze devono dare ancora di più. Contiamo sul sostegno del nostro pubblico.”

Grieco: “Non sottovalutiamo il CMB”

Anche Alessia Grieco, protagonista contro il Pescara, sottolinea l’importanza della gara: “Guai a pensare che sarà facile. Il CMB è una squadra da affrontare con la stessa attenzione riservata al Pescara. Abbiamo appena conquistato la vetta e vogliamo restarci, anche in chiave playoff. La stagione entra nel vivo, dobbiamo dare tutto!”

Appuntamento al PalaPansini

La gara sarà arbitrata da Antonio Nappo (primo arbitro), Rosario Angelo Faiella (secondo) e Francesco Sgueglia al cronometro.

Domenica 3 marzo, ore 18:00

PalaPansini, Giovinazzo

