Futsal A/F: Crisi nera Real Statte, ko casalingo con Rovigo

Mancanza di continuità e reazione. Ennesimo ko dell’Italcave Real Statte che cade in casa con il Rovigo per 4-0. Primi dieci minuti senza emozioni, poi è Buzignani con un preciso tiro a sbloccare la partita. Segue la gran parata di Margarito su Pereira, la stessa che riesce a trovare il 2-0 al tredicesimo. Passano 3 minuti e Buzignani cala il tris con un diagonale dalla destra. Palla al centro e Pegue, in diagonale, sfiora il gol.

Nella ripresa parte meglio il Rovigo ma l’Italcave gioca dopo 2 minuti col portiere di movimento. Da Rocha riesce al 13′ a segnare il 4-0. Le ioniche timidamente cercano la via del gol con Russo e Titova senza centrare il bersaglio. Tonio Maggi, in panchina al posto di Marzella, cerca di spiegare il ko. “Purtroppo non è l’atteggiamento giusto per tirarci fuori da questa situazione, siamo stati in grado di perder quelle certezze acquisite mercoledì scorso. Abbiamo poco tempo per provare a uscire, urgono reazioni concrete e, sportivamente parlando, cattive. Vedremo cosa fare da questa settimana che torna, fortunatamente, normale per sistemare quanto non va”.

ITALCAVE REAL STATTE-ROVIGO ORANGE 0-4 (0-3 p.t.)

RETI: 10’58” p.t. Buzignani (R), 13’44” Pereira (R), 16’07” Buzignani (R), 13’24” s.t. Dayane (R)

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Russo, Valeria, Pegue, Bergamotta, Convertino, Pascual, Marangione, Discaro, Gea, Titova, Linzalone. All. Marzella

ROVIGO ORANGE: Nagy, Iturriaga, Pereira, Buzignani, Lorrai, Gasparini, Othmani, Tonon, Dayane, Costa, Grandi, Gava. All. Cossìo

AMMONITE: Pascual (S)

ARBITRI: Ugo Ciccarelli (Napoli), Fabio Maria Malandra (Avezzano) CRONO: Giovanni Losacco (Bari)

Condividi su...



Linkedin

email