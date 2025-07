Futsal A/F, colpo Soccer Altamura: in porta arriva Anthea Polloni

Anthea Polloni è una nuova giocatrice della Soccer Altamura. Portiere, classe 2002, arriva dal Cagliari ed è considerata una delle promesse più interessanti del futsal femminile italiano.

Nata a Pavia, può già vantare numerosi successi nella sua carriera: Coppa Italia, Scudetto, Supercoppa, Champions e Scudetto Under 19, tutti conquistati nel 2022 con il Falconara. A questi si aggiunge la qualificazione al Mondiale 2025 con la Nazionale Italiana, di cui è presenza ormai stabile.

Il suo percorso inizia con il calcio a 11 giocando prima tra i ragazzi nel suo paese, poi entrando nelle giovanili dell’Inter fino ai ritiri con la prima squadra. L’approccio con il futsal avviene durante il liceo, grazie ad alcuni tornei scolastici che ne accendono la passione.

La sua carriera nel calcio a 5 parte dal San Biagio Monza in Serie A2, prosegue con il Pero, sempre in A2, e arriva al salto di qualità in Serie A con il Falconara appena compiuti i 18 anni. Qui si allena per due stagioni con atlete di esperienza maturando competenze tecniche e mentalità professionale.

Dopo le prime convocazioni in maglia azzurra, arrivate già in giovane età, disputa la sua prima stagione da titolare in Serie A con la Kick Off, seguita dall’esperienza con il Cagliari, dove ha confermato il suo valore.

“Non do mai nulla per scontato. Essere in Nazionale è un privilegio che va guadagnato giorno dopo giorno, con lavoro e impegno. Ogni convocazione è un grande orgoglio e una gioia immensa”, ha dichiarato.

Ora si apre una nuova sfida con la Soccer Altamura, neopromossa in Serie A. “Ringrazio la società per la fiducia dimostrata fin dal primo momento. Sarà un percorso impegnativo, ma credo molto nel lavoro di squadra. Voglio dare il massimo e crescere ogni giorno. C’è entusiasmo e voglia di fare bene”, ha affermato la nuova portiere biancorossa.

